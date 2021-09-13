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Золото символически дорожает 13 сентября на снижении доходности гособлигаций США
08:47 13.09.2021 |
Стоимость золота слабо растет в понедельник утром на снижении доходности альтернативных "надёжных" инвестиционных продуктов - гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 2,14 доллара, до 1793,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,49%, до 23,782 доллара за унцию.
Золото немного дорожает после снижения в течение двух предыдущих торговых сессий. При этом в целом минувшая неделя оказалась для драгметалла не самой удачной, ведь его стоимость потеряла более чем 2%. Это первое недельное снижение цены золота за четыре недели.
Теперь драгметалл дорожает, и снижение доходности гособлигаций США помогает ему в этом. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,334% с уровня предыдущего закрытия в 1,341%.
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