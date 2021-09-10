Спрос и предложение валюты на межбанке 10 сентября были уравновешены

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Крупных погашений старых выпусков ОВГЗ на следующей неделе не запланировано, а фактор уплаты налогов не будет оказывать значительного давления на доллар в понедельник.

Официальный курс доллара на понедельник, 13 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,67 грн/$, что на пять копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевеет на четыре копейки - его курс составит 31,58 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка в пятницу, 10 сентября, посредством терминала Bloomberg была заключена по курсу 26,7 грн/$ - выше уровней закрытия торгов за предыдущий день.

"Уже в начале торгов предложение иностранной валюты преобладало, что поспособствовало снижению котировок до отметки 26,63-26,66 грн/$ к 11:00", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Ближе к полудню спрос на иностранную валюту вырос, что позволило котировкам вернуться к уровню открытия 26,71-26,75 грн/$. В этом диапазоне торги проходили до окончания сессии с расчетами TOD (день в день).

Эпизодические всплески спроса и предложения несколько раз меняли траекторию, однако спрос и предложение сегодня были уравновешены, а указанный уровень в равной степени устраивал и продавцов, и покупателей.

"Суммарно в Bloomberg сегодня прошло сделок на $174 млн, что примерно соответствует средним показателям пятницы последних нескольких месяцев", - уточнила Волуйчак.

По ее словам, похоже, сегодня рынку удалось нащупать равновесный уровень.

"В отсутствие существенных факторов, способных оказать влияние на курсовые тренды, это дает основания рассчитывать на спокойные и ровные торги в начале следующей недели", - добавила банкир.

Крупных погашений старых выпусков ОВГЗ на следующей неделе не запланировано, а фактор уплаты налогов не будет оказывать значительного давления на доллар в понедельник - его влияние, скорее всего, будет проявляться уже во второй половине недели.

"Полагаю, в понедельник торги на межбанке будут проходить в рамках 26,67-26,82 грн/$", - прогнозирует она.