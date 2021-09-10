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Повышение учетной ставки НБУ до 8,5% стимулирует банки вкладывать средства в депсертификаты, - Millstone&Co
16:21 10.09.2021 |
В компании Millstone&Co полагают, что повышение учетной ставки Национальным банком до 8,5% замедлит кредитование экономики и будет стимулировать банки вкладывать средства в депозитные сертификаты.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
В Millstone&Co считают, что повышение учетной ставки НБУ до 8,5% будет стимулировать отечественные банки вкладывать средства в более привлекательные безрисковые инструменты - прежде всего, в депозитные сертификаты регулятора, стоимость которых непосредственно связана с учетной ставкой, а рост кредитования экономики может замедлиться.
В международной инвестиционной компании также отметили, что такое решение Нацбанка не приведет к существенному росту процентных ставок по депозитам, поскольку украинские банки не имеют проблем с ликвидностью.
Как сообщали Українські Новини, 9 сентября Национальный банк повысил учетную ставку с 8% до 8,5%.
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