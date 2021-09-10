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Справочный курс гривны 10 сентября повышен на 9,32 коп до 26,6537 грн/$1
12:27 10.09.2021 |
Национальный банк 10 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.32 коп. до 26.6537 UAH/USD.
|Показатель
|09.09.2021
|10.09.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7469
|26.6537
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