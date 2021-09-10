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Золото 10 сентября слабо дорожает после статданных из США
10:03 10.09.2021 |
Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, инвесторы оценивают статданные по заявками на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.41 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,55 доллара, до 1804,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 24,26 доллара за унцию.
Инвесторы продолжают оценивать статданные из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю упало сильнее прогноза - до 310 тысяч вместо ожидавшихся 335 тысяч.
По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, золото все еще может быть очень уязвимым, если произойдет еще один "приступ" укрепления доллара.
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