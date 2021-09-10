Финансовые новости
- |
- 10.09.21
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро слегка дорожает к доллару 10 сентября на решениях ЕЦБ
09:00 10.09.2021 |
Курс евро в пятницу утром замедлил рост по отношению к доллару на решениях Европейского центробанка (ЕЦБ), от которого не ждут сюрпризов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 EEST курс евро к доллару рос до 1,1832 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1825 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,86 иены за доллар со 109,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 92,47 пункта.
В четверг также прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом Совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.
Тем не менее, по мнению аналитиков Evercore ISI, которое приводит газета Wall Street Journal, евро вряд ли значительно вырастет после того, как ЕЦБ объявил, что он будет умеренно замедлять покупку активов в связи с пандемией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых
|Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
|Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро слегка дорожает к доллару 10 сентября на решениях ЕЦБ
|Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 10 сентября растут на рисковых настроениях
|Американские фондовые индексы 9 сентября закрылись снижением из-за обеспокоенности экономическим ростом
|Новость о повышении учетной ставки до 8,5% вызвала увеличение объема предложения валюты на межбанке
|Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос
|Депозитные ставки для физлиц 09.09.21
|Рада приняла в первом чтении три технических законопроекта о банковском законодательстве и НБУ
Это интересно
|Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman
|40% web-трафика исходит от вредоносных ботов
|Microsoft запустила Start — персонализированную новостную ленту для Windows 11, мобильных устройств и не только
|Google добавила в приложение Gmail поддержку звонков
|Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара