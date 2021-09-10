Евро слегка дорожает к доллару 10 сентября на решениях ЕЦБ

Курс евро в пятницу утром замедлил рост по отношению к доллару на решениях Европейского центробанка (ЕЦБ), от которого не ждут сюрпризов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 EEST курс евро к доллару рос до 1,1832 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1825 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,86 иены за доллар со 109,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 92,47 пункта.

В четверг также прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом Совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

Тем не менее, по мнению аналитиков Evercore ISI, которое приводит газета Wall Street Journal, евро вряд ли значительно вырастет после того, как ЕЦБ объявил, что он будет умеренно замедлять покупку активов в связи с пандемией.