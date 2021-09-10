Новость о повышении учетной ставки до 8,5% вызвала увеличение объема предложения валюты на межбанке

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 10 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,72 грн/$, что на пару копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевеет на копейку - его курс составит 31,62 грн/€.

Курс на межбанке

Торги в четверг на межбанке, 9 сентября, открывались котировками на уровне 26,73-26,8 грн/$.

"Начало сессии сегодня было малоактивным, и первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла уже ближе к 10 часам по курсу 26,765 грн/$", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

В первые время на торгах спрос на иностранную валюту преобладал, способствуя росту котировок, однако по мере выхода на рынок большего количества участников, объем валютного предложения рос. Это вызвало разворот курсового тренда.

К 12 часам котировки опустились в коридор 26,7-26,72 грн/$. В это же время на рынок выходил Нацбанк с покупкой традиционных $5 млн.

Вторая волна укрепления гривны началась после того, как правление НБУ объявило о повышении учетной ставки до 8,5%. Как и ожидалось, новость вызвала увеличение объема предложения на рынке и спровоцировала обвал котировок.

Такая реакция рынка не была неожиданной для Нацбанка. Регулятор еще до проведения брифинга вышел на рынок с покупкой на уровне 26,68 грн/$, обозначив тем самым защитный уровень для участников торгов.

Однако достичь его рынок смог уже ближе к концу дня, когда спроса практически не осталось. В последние минуты торговой сессии с расчетами TOD (на сегодня) регулятор довольно активно выкупал валюту.

Общий объем торгов в Bloomberg достиг $190 млн.

Торги пятницы, по оценкам казначеев, будут проходить относительно сбалансированно без существенных курсовых колебаний.

"Скорее всего, котировки в течении торговой сессии будут находится в рамках 26,6-26,76 грн/tiny_mce_markerquot;, - прогнозирует Волуйчак.