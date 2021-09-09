Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября сократит срок кредитов рефинансирования с 90 до 30 дней, сообщила пресс-служба центробанка в четверг.

"Кроме того, НБУ продолжил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии. Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращено с 90 до 30 дней", – указано в пресс-релизе.

Как сообщалось, НБУ 17 июня объявил о постепенном сворачивании антикризисных мер, в частности, долгосрочного рефинансирования и процентного свопа. Объемы долгосрочного рефинансирования были ограничены с августа - до 4 млрд грн, с сентября - до 3 млрд грн.

НБУ с 1 июля сократил сроки кредитов долгосрочного рефинансирования с пяти до трех лет, а также ограничил их объем до 5 млрд грн