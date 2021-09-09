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Справочный курс гривны 9 сентября понижен на 1,27 коп до 26,7469 грн/$1
12:34 09.09.2021 |
Национальный банк 9 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.27 коп. до 26.7469 UAH/USD.
|Показатель
|08.09.2021
|09.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7342
|26.7469
|0.048
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