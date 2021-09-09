Финансовые новости
- |
- 09.09.21
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 09.09.21
10:53 09.09.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 августа
|51998.9
|10 августа
|47841.4
|11 августа
|61150.2
|12 августа
|63669.2
|13 августа
|61217.5
|16 августа
|64758.7
|17 августа
|66556.0
|18 августа
|63668.1
|19 августа
|53483.4
|20 августа
|53223.2
|25 августа
|53108.9
|26 августа
|58082.6
|27 августа
|51254.9
|28 августа
|58731.3
|30 августа
|54170.7
|31 августа
|55731.7
|1 сентября
|53696.8
|2 сентября
|53696.8
|3 сентября
|55791.9
|6 сентября
|49401.9
|7 сентября
|44401.2
|8 сентября
|43113.9
|9 сентября
|42225.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 9 сентября - 26,7452 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
|Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 9 сентября закрыли торги коррекционным снижением
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 8.09.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.09.21
|Остаток средств на корсчетах банков 09.09.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.09.2021
|Стоимость золота падает 9 сентября на небольшом укреплении доллара
Это интересно
|Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
|Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS
|Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках
|PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%