Стоимость золота падает 9 сентября на небольшом укреплении доллара

Стоимость золота слабо снижается в четверг утром за счёт крепости доллара, при этом драгметалл "пробил" круглую отметку в 1,8 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 4 доллара, до 1798,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,47%, до 23,942 доллара за унцию.

На рынке золота в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку драгоценный металл реагирует на курс доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,1%, до 92,74 пункта. Более сильный доллар делает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, восходящая динамика драгоценного металла, похоже, значительно ослабла, и недавний резкий рост курса доллара вызвал коррекционное снижение.