SEC пригрозила Coinbase судом в случае запуска криптосберегательных счетов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила биткоин-биржу Coinbase о судебном преследовании в случае запуска криптосберегательных счетов на базе USD Coin (USDC) под 4% годовых из-за их трактовки в качестве «ценных бумаг».

Coinbase анонсировала Lend в июне. Продукт предлагает более высокие процентные ставки по сравнению с предложениями традиционных банков. В качестве замены гарантии FDIC по таким счетам биржа предложила гарантию «душевного спокойствия».

По словам юриста платформы Пола Гревела, Coinbase активно взаимодействовала с SEC по поводу продукта Lend на протяжении последних шести месяцев. На прошлой неделе регулятор предупредил о судебном преследовании в случае запуска криптосберегательных счетов.

Топ-менеджер обратил внимание на то, что подобные продукты присутствуют на рынке в течение многих лет, некоторые из них появились в том числе в августе. В Coinbase решили получить одобрение регулятора и отложить запуск.

Юрист пояснил, что трактовка Lend как «ценной бумаги» ошибочна. Клиенты Coinbase не будут «инвестировать» в программу, а скорее выступят в качестве кредиторов за счет размещенных на платформе USDC. Биржа обязуется выплачивать проценты вне зависимости от успехов ее операционной деятельности, гарантируя конвертацию USDC в фиат по запросу клиентов.

Изучив документы и опросив сотрудников, чиновники так и не пояснили, почему они рассматривают Lend в качестве «ценной бумаги». По словам Гревела, Комиссия не привела аргументов и после угрозы подать в суд в случае запуска сберегательных счетов. SEC только сослалась на тест Хауи и Ревес в качестве обоснования своего решения, добавил он.

Гревел призвал регулятора к обеспечению нормативной ясности и к диалогу, в котором биржа остается открытой. Он пояснил, что Lend отложат как минимум до октября, клиентов будут держать в курсе на каждом этапе по мере развития событий.

«Они не говорят нам, почему считают это ценной бумагой. Вместо этого запрашивают от нас кучу бумаг (мы подчиняемся), берут показания наших сотрудников (мы подчиняемся), а затем говорят нам, что они подадут на нас в суд, если мы продолжим запуск, без объяснения причин», - посетовал CEO Coinbase Брайан Армстронг.

Армстронг заявил об отказе SEC во встрече, несмотря на обретение Coinbase публичного статуса. Вместо ясного обозначения позиции и четкого руководства для участников отрасли в отношении подобных продуктов Комиссия использует тактику «запугивания за закрытыми дверями». Это больше соответствует «захвату территории», нежели регулированию, добавил он.

Армстронг напомнил слова главы ведомства Генслера о необходимости обеспечения прозрачности в индустрии и призвал письменно разъяснить свою позицию о запрете подобных продуктов, если это действительно так. Он убежден, что подобный подход должен применяться в отношении всех участников индустрии.

Настаивая на защите потребителей и «честных условиях» конкуренции, по словам CEO Coinbase, Комиссия добивается обратного, не позволяя Coinbase запустить существующий на рынке продукт.

В заключении Армстронг призвал SEC изменить свой подход и внести регуляторную ясность. Он заявил, что судебное разбирательство должно быть крайним средством для регулятора.