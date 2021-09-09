Легализация Сальвадором биткоина привела к распродажам его гособлигаций

Рынок госдолга Сальвадора ощутил давление продавцов на фоне обвала биткоина ниже $44 000. В тот же день в силу вступил закон о признании биткоина легальным средством расчетов, пишет Bloomberg.

Доходность выпусков гособлигаций Сальвадора с ближайшими сроками погашения превысила показатели бумаг, по которым он наступает позднее. Инвертированный характер кривой гособлигаций указывает на риски рецессии и проблем у страны с обслуживанием обязательств.

Издание отмечает, что изменения на рынке госдолга Сальвадора начались в июне после принятия Законодательной ассамблеей страны законопроекта о легализации биткоина.

«Сальвадор поскользнулся в первый день нового закона о биткоине. Ситуация на рынке госдолга выступает признаком того, что широкое использование первой криптовалюты может иметь серьезные последствия для страны», - прокомментировал Бен Эмос, стратег из Medley Global Advisors.

В Bloomberg в числе возможных причин распродаж облигаций с близким сроком погашения также назвали разрешение Верховным судом Сальвадора президенту Найибу Букеле переизбраться на второй срок. В организации Human Rights Watch увидели в этом шаге «демонтаж демократических институтов страны».

Напомним, 7 сентября правительство Сальвадора приобрело 550 BTC в утвержденный властями фонд на $150 млн для обеспечения обмена биткоина и долларов.

В августе местные жители вышли на митинг против легализации первой криптовалюты. Сальвадорская ассоциация международных грузовых перевозчиков потребовала отменить обязательство принимать цифровое золото в качестве оплаты.

Согласно опросу, 70% граждан Сальвадора высказались против законопроекта. По данным другого исследования, только 20% респондентов поддержали инициативу Букеле.