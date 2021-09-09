Торги на межбанке 8 сентября прошли сбалансировано

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 9 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,74 грн/$, что на копейку больше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подешевеет на семь копеек - его курс составит 31,63 грн/€.

Курс на межбанке

Торги среды на межбанке открывались котировками на уровне 26,68-26,73 грн/$. А первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по 26,72 грн/$.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в начале сессии покупатели пробовали восстановить преобладавший в первые два дня недели тренд на укрепление гривны, однако существенного избытка предложения иностранной валюты не было.

К тому же в начале торговой сессии на рынок вышел регулятор с покупкой доллара на уровне 26,72 грн/$, тем самым обозначив для участников торгов поддерживаемый уровень.

"Эта мера носила скорее превентивный характер. К 10:00 котировки выросли до отметки 26,73-26,75 грн/$, в этом диапазоне и проходили торги до обеда", - отметила она.

Во второй половине дня, когда объем предложения иностранной валюты начал снижаться, а спрос сохранялся, котировки незначительно выросли, достигнув к 16:30 диапазона 26,755-26,775 грн/$.

В целом сегодняшние торги прошли сбалансировано. После неожиданного для многих укрепления гривны в понедельник и вторник, вызванного распродажей валюты "Укравтодором", ситуация на рынке стабилизировалась.

"Ощутимо снизился и объем торгов - сегодня в Bloomberg заключили сделок на $171 млн", - подчеркнула Волуйчак.

Ключевое событие завтрашнего дня, способное сильно повлиять на ход торгов, - пересмотр учетной ставки НБУ.

Большинство участников рассчитывает на ее повышение, в том числе и потому, что в июле регулятор анонсировал ее рост до 8,5% до конца 2021 года.

"Если прогнозы оправдаются, я не жду существенных потрясений на валютном рынке. Более того, не исключено даже небольшое укрепление национальной валюты. В противном случае возможен рост котировок", - утверждает она.

Советник председателя правления Мегабанка Андрей Львов в разговоре с UBR.ua подтвердил, что участники рынка действительно ожидают повышения учетной ставки. И некоторые тенденции позволяют об этом говорить.

"Рынок под повышение учетной ставки уже "заложился". Недавнее укрепление гривны, скорее всего, с этим и связано. Это как на рынках Forex. Когда ожидается какое-то большое событие, рынок начинает "закладываться" за пару недель", - говорит он.