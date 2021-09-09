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Кабмин присоединил Государственное ипотечное учреждение к Укрфинжитло
23:38 08.09.2021 |
Кабинет Министров утвердил постановление о присоединении Государственного ипотечного учреждения к ПАО "Украинская финансовая жилищная компанияˮ (Укрфинжитло).
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 сентября.
Документ определяет механизм осуществления мероприятий, связанных с присоединением Государственного ипотечного учреждения к ПАО "Украинская финансовая жилищная компанияˮ. Так, по договорам, заключенным Государственным ипотечным учреждением, переход прав и обязанностей "Украинской финансовой жилищной компанииˮ происходит в объеме и на условиях, которые будут существовать на момент подписания передаточного акта.
Как сообщалось, Государственное ипотечное учреждение работает на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году во исполнение задачи Президента Украины по реализации программы "Доступная ипотека" было создано ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" (Укрфинжитло), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.
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