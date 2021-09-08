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Глава НБУ о законе, легализующем криптовалюты: единственным средством платежа остается гривна
17:55 08.09.2021 |
Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на публикацию Шевченко в Facebook.
Как отметил Шевченко, "виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проходят торги виртуальными активами".
По его словам, после подписания закона президентом НБУ вместе с другими регуляторами этого рынка начнет разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов.
"Однако отмечу, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому проводит эффективную монетарную политику", - написал он.
Шевченко напомнил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) - е-гривны. Согласно закону "О платежных услугах" цифровые деньги НБУ - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ.
"Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Таким образом е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - добавил он.
Напомним, Верховная рада 8 сентября приняла закон "О виртуальных активах". По закону владельцы виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать бизнес в Украине.
Регулятором рынка будет Министерство цифровой трансформации, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию оборота виртуальных активов (НСВА).
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