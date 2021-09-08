Финансовые новости
- |
- 08.09.21
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 8 сентября перешел к укреплению на эпидемиологических опасениях
13:50 08.09.2021 |
Курс доллара днём уже растет по отношению к евро как более "надёжный" и защитный валютный актив на возобновившихся опасениях по поводу коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1814 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1839 доллара; утром, напротив, наблюдалось небольшое укрепление европейской валюты в этой паре.
В то же время курс доллара к иене уменьшается до 110,24 иены за доллар со 110,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,22%, до 92,71 пункта.
Увеличение числа случаев заражения штаммом COVID-19 "дельта" в США за сутки привело опасениям за восстановление экономики. На этом фоне курс доллара, как более надежный актив, вырос.
"Распространение штамма "дельта" продолжает омрачать перспективы мировой экономики, в то время как рост инфляции вынуждает многие центральные банки вмешиваться ужесточением денежно-кредитной политики", - заявили газета Wall Street Journal аналитики ING. По их словам, это приводит к укреплению доллара и ослаблению "товарных" валют.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 8 сентября перешел к укреплению на эпидемиологических опасениях
|Верховная Рада легализовала виртуальные активы
|Справочный курс гривны 8 сентября повышен на 3,03 коп до 26,7342 грн/$1
|Основные фондовые индексы АТР закрыли торги 8 сентября преимущественно снижением на опасениях вокруг COVID-19
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 7.09.21
|Остаток средств на корсчетах банков 08.09.21
Это интересно
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra