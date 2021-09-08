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Справочный курс гривны 8 сентября повышен на 3,03 коп до 26,7342 грн/$1
12:49 08.09.2021 |
Национальный банк 8 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.03 коп. до 26.7342 UAH/USD.
|Показатель
|07.09.2021
|08.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7645
|26.7342
|0.113
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