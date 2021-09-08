Финансовые новости
- |
- 08.09.21
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.09.2021
09:32 08.09.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|06.08.2021
|7.2271
|09.08.2021
|7.2767
|10.08.2021
|7.3733
|11.08.2021
|7.2700
|12.08.2021
|7.2115
|13.08.2021
|7.0964
|16.08.2021
|7.1786
|17.08.2021
|7.3281
|18.08.2021
|7.1882
|19.08.2021
|7.2571
|20.08.2021
|7.3100
|25.08.2021
|7.3750
|26.08.2021
|7.4195
|27.08.2021
|7.4286
|30.08.2021
|7.3447
|31.08.2021
|7.1778
|01.09.2021
|7.3250
|02.09.2021
|7.3676
|03.09.2021
|7.3844
|06.09.2021
|7.3471
|07.09.2021
|7.2200
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 08.09.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.09.2021
|Стоимость золота слабо растет 8 сентября в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% торговым днем ранее
|Евро 8 сентября дорожает к доллару в ожидании заседания ЕЦБ
|Фондовые биржи Азии 8 сентября торгуются разнонаправленно
|Обрушение курса биткоина связали с проблемным запуском криптовалюты в Сальвадоре
Это интересно
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
|Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием