Стоимость золота слабо растет 8 сентября в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% торговым днем ранее

Стоимость золота слабо растет в среду в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,02%, или на 0,45 доллара, до 1798,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,11%, до 24,40 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром наблюдается слабые коррекционный рост цены после падения на 1,5%, ниже 1800 долларов за унцию, торговым днем ранее, чему способствовал рост курса американской валюты.

По мнению аналитиков OANDA, которое приводит газета Wall Street Journal, на данный момент у золота, похоже, нет какого-либо краткосрочного положительного катализатора, и любой рост или падение цен будет зависеть от курса доллара.