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Евро 8 сентября дорожает к доллару в ожидании заседания ЕЦБ
08:40 08.09.2021 |
Курс евро в среду утром укрепляется к доллару, инвесторы ждут заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST курс евро к доллару рос до 1,1841 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1839 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 110,32 иены за доллар со 110,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 92,53 пункта.
Европейская валюта в среду утром укрепляется по отношению к американской, поскольку инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка, которое состоится в четверг.
"Евро может вырасти, поскольку Европейский центробанк, вероятно, объявит на заседании по вопросам монетарной политики в четверг, что он снизит темпы выкупа облигаций в четвертом квартале", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики TD Securities.
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