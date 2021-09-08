Обрушение курса биткоина связали с проблемным запуском криптовалюты в Сальвадоре

Курс биткоина, предположительно, обрушился из-за проблем с запуском криптовалютных кошельков в Сальвадоре. Об этом пишет Financial Times. Эта страна первой приняла биткоин в качестве законной валюты и запустила официальные расчёты в криптовалюте, но столкнулась с проблемами при реализации идеи.

С 7 сентября биткоин стал одной из официальных валют Сальвадора. Теперь все предприятия страны обязаны принимать криптовалюты в качестве оплаты. Чтобы сделать сервис общедоступным, власти разработали приложение под названием Chivo - национальный цифровой кошелёк для хранения криптовалюты. Правда, вскоре после запуска президент Сальвадора объявил о временном отключении приложения для расширения серверов.

На фоне этих событий, биткоин обрушился более, чем на 10 %. В моменте его цена опускалась до $43,1 тысячи. На момент написания новости его стоимость восстановилась до $46,8 тысячи.

Экономический эксперт Луис Мембреньо (Luis Membreño) заявил, что проблемы можно было предугадать. Он назвал случившееся катастрофой, отметив, что это может привести к убыткам у граждан и подорвать доверие к системе. Кроме этого, некоторые специалисты не поддерживают решение сальвадорских властей. Это связано с тем, что реализация программы увеличивает нагрузку на государственный бюджет. Кроме этого, несмотря на введение расчётов в биткоинах, все долговые обязательства будут рассчитываться в долларах США.



