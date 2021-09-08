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Фактор ОВГЗ-аукциона не оказал на межбанковские торги существенного влияния
23:58 07.09.2021 |
Официальный курс доллара на среду, 8 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,73 грн/$, что на восемь копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевеет на десять копеек - его курс составит 31,7 грн/€.
Курс на межбанке
Официальный курс доллара на среду, 8 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,73 грн/$, что на восемь копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевеет на десять копеек - его курс составит 31,7 грн/€.
Пока доллар подешевел, некоторые спекулянты пытались словить момент, приобретя валюту по выгодной цене, чтобы позже ее распродать. Но второго выхода на межбанк НБУ так и не произошло.
Фактор ОВГЗ-аукциона не оказал существенного влияния на торги, поскольку накануне пересмотра учетной ставки инвесторы обычно занимают выжидательную позицию.
"Полагаю, завтра гривна может слегка укрепиться. По моим подсчетам, торги пройдут в диапазоне 26,74-26,76 грн/$", - говорит в комментарии UBR.ua казначей одного из банков.
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