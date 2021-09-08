Сальвадор легализовал биткоин. Правительство приобрело 550 BTC

Во вторник, 7 сентября, в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина легальным средством расчетов. Президент страны Найиб Букеле разместил соответствующий твит за три минуты до полуночи по местному времени.

Ранее глава государства подтвердил, что правительство Сальвадора приобрело первые 200 BTC. Покупка является частью нового фонда на $150 млн, утвержденного властями для обеспечения обмена биткоина и долларов.

«Наши брокеры будут скупать намного более крупные объемы по мере приближения крайнего срока», - заявил Букеле.

Позже он сообщил о дополнительной покупке 200 BTC. На момент написания общая сумма приобретенных монет составляет около $21 млн.

С полуночи 7 сентября стал доступен биткоин-кошелек Chivo. В конце июня президент исключил комиссии за переводы и конвертацию, сообщил о возможности обналичить средства в биткоин-ATM или офлайн-отделениях и анонсировал раздачу $30 в первой криптовалюте каждому взрослому жителю страны.



