Цена биткоина упала ниже $47 000

Курс биткоина в течение двух часов обвалился ниже $47 000 (на бирже Binance). За сутки цена первой криптовалюты снизилась на 13%. Совокупный объем ликвидаций на рынке фьючерсов достиг $3 млрд, согласно Bybit.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $46 000.

Аналитик Вилли Ву отметил, что распродажа происходила в основном на рынке деривативов. По его словам, это типично для большинства подобных обвалов. Что нетипично, так это отсутствие предпосылок для столь стремительного снижения цены.

В красной зоне оказались практически все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации. Исключение - Solana (SOL). Цена некоторых криптовалют снизилась более чем на 18%, согласно CoinGecko.

Из-за распродажи на рынках средняя комиссия в сети Ethereum в моменте достигла $48.

Некоторые криптовалютные биржи не справились с ажиотажем. По данным экономиста Алекса Крюгера, проблемы с операциями испытывают пользователи Coinbase, Kraken и Gemini. Эту информацию подтверждает сервис Downdetector.