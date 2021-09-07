Международные резервы Украины в августе возросли на 9,2% благодаря поступлению СПЗ и достигли $31,6 млрд – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $31,614 млрд (в эквиваленте), что на 9,2% больше, чем на начало августа этого года ($28,951 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные во вторник.

"По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $31,614 млрд (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (...). В августе резервы выросли на 9,2% благодаря, прежде всего, поступлению средств в сумме 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", – поясняется в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике августовских резервов отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $188 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $33,7 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внешнего госзайма, $18,2 млн – на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, остаток – на выполнение других обязательств государства в инвалюте.

Вместе с тем в августе валютные поступления в пользу правительства составили $8,8 млн (в эквиваленте).

Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, центробанк пополнил резервы на $348,3 млн благодаря тому, что большую часть августа предложение на рынке преобладало над спросом

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость снизилась на $31,6 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отметил регулятор, по состоянию на 1 сентября 2021 года объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.

Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в августе выросли на $2,836 млрд, или на 15,3%, – до $21,364 млрд.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР – $18,114 млрд.