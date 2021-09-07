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Остаток средств на корсчетах банков 07.09.21
16:47 07.09.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|6 августа
|48936.6
|9 августа
|51998.9
|10 августа
|47841.4
|11 августа
|61150.2
|12 августа
|63669.2
|13 августа
|61217.5
|16 августа
|64758.7
|17 августа
|66556.0
|18 августа
|63668.1
|19 августа
|53483.4
|20 августа
|53223.2
|25 августа
|53108.9
|26 августа
|58082.6
|27 августа
|51254.9
|28 августа
|58731.3
|30 августа
|54170.7
|31 августа
|55731.7
|1 сентября
|53696.8
|2 сентября
|53696.8
|3 сентября
|55791.9
|6 сентября
|49401.9
|7 сентября
|44401.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 сентября - 26,8102 грн
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