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Кристин Лагард отвергла сравнение стейблкоинов с валютами
09:58 07.09.2021 |
Все криптовалюты и стейблкоины в том числе соответствуют определению спекулятивных активов и признание в них валют неуместно. Подобный взгляд изложила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Глава регулятора призвала «называть вещи своими именами» и вновь выразила опасения касательно стабильных монет.
«Стейблкоины позиционируются как эквивалент валют, но на самом деле это не так - они лишь привязаны к ним. Недавние истории с эмитентами подобных активов продемонстрировали, что они могут не полностью обеспечиваться фиатными деньгами, как об этом говорят», - заявила Лагард.
По ее словам, стейблкоины должны полностью обеспечиваться фиатом.
«Необходимо удостоверяться и контролировать, чтобы потребители были защищены от возможной дезинформации», - пояснила президент ЕЦБ.
Эмитент стейблкоина Tether (USDT) в июльском отчете указал, что доля денежных средств и банковских депозитов, которые можно отозвать за два и менее дня, составила порядка 10%.
Летом 2021 года криптобиржа Bitstamp открыла депозиты для стейблкоина EURt от Tether c обеспечением в евро 1:1 на фоне высокого спроса клиентов.
Ранее информацию об обеспечении своей стабильной монеты раскрыла компания Circle. Деньги и денежные эквиваленты сформировали 61% резервов USD Coin (USDC), остальные монеты подкреплены облигациями и прочими высоколиквидными активами.
В августе Circle обязалась полностью перевести резервы стейблкоина в доллары и казначейские вексели США.
Напомним, в апреле Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC через четыре года, если политики одобрят проект. Позже регулятор перешел к стадии исследования цифрового евро.
В июне член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта подчеркнул, что CBDC обеспечит лучшую защиту конфиденциальности, чем частные стейблкоины.
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