Кристин Лагард отвергла сравнение стейблкоинов с валютами

Все криптовалюты и стейблкоины в том числе соответствуют определению спекулятивных активов и признание в них валют неуместно. Подобный взгляд изложила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Глава регулятора призвала «называть вещи своими именами» и вновь выразила опасения касательно стабильных монет.

«Стейблкоины позиционируются как эквивалент валют, но на самом деле это не так - они лишь привязаны к ним. Недавние истории с эмитентами подобных активов продемонстрировали, что они могут не полностью обеспечиваться фиатными деньгами, как об этом говорят», - заявила Лагард.

По ее словам, стейблкоины должны полностью обеспечиваться фиатом.

«Необходимо удостоверяться и контролировать, чтобы потребители были защищены от возможной дезинформации», - пояснила президент ЕЦБ.

Эмитент стейблкоина Tether (USDT) в июльском отчете указал, что доля денежных средств и банковских депозитов, которые можно отозвать за два и менее дня, составила порядка 10%.

Летом 2021 года криптобиржа Bitstamp открыла депозиты для стейблкоина EURt от Tether c обеспечением в евро 1:1 на фоне высокого спроса клиентов.

Ранее информацию об обеспечении своей стабильной монеты раскрыла компания Circle. Деньги и денежные эквиваленты сформировали 61% резервов USD Coin (USDC), остальные монеты подкреплены облигациями и прочими высоколиквидными активами.

В августе Circle обязалась полностью перевести резервы стейблкоина в доллары и казначейские вексели США.

Напомним, в апреле Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC через четыре года, если политики одобрят проект. Позже регулятор перешел к стадии исследования цифрового евро.

В июне член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта подчеркнул, что CBDC обеспечит лучшую защиту конфиденциальности, чем частные стейблкоины.



