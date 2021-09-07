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По программе «Доступная ипотека 7%» выдали 785 кредитов
08:54 07.09.2021 |
По программе «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 6 сентября 2021 года уполномоченные банки подписали 785 кредитных договоров на общую сумму 667,26 млн гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"По состоянию на 6 сентября текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 785 кредитных договоров на общую сумму 667,26 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно - 76,7%) рынках", - говорится в сообщении.
Всего в уполномоченные банки поступило 1 155 заявок на участие в программе на общую сумму 995,77 млн грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% - вторичный.
В Программе задействовано 23 региона, в том числе столица. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были: г. Киев (33,3%), Киевская (30,9%) и Харьковская (6,4%) области. Всего в программе участвуют 17 банков.
Как сообщалось, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.
По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Минимальный первоначальный взнос - 15%; ипотечная ставка - 7%.
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