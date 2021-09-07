Финансовые новости
- |
- 07.09.21
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс евро растет к доллару 7 сентября перед публикацией макроэкономических данных по еврозоне и Германии
08:40 07.09.2021 |
Курс евро во вторник утром растет к доллару в преддверии публикации ряда макроэкономических статданных в еврозоне и отдельно в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 EEST курс евро к доллару рос до 1,1879 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1868 доллара; курс доллара к иене снижался до 109,81 иены за доллар со 109,83 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 92,15 пункта.
Во вторник утром валютные инвесторы находятся в ожидании выхода ряда макроэкономических статданных. Аналитики полагают, что промышленное производство в Германии в июле выросло в месячном выражении на 0,9% после снижения на 1,3% в июне.
Далее будут обнародованы данные о совокупном ВВП 19 стран еврозоны по третьей, окончательной оценке, в прошлом квартале, который, по мнению экспертов, вырос на 13,6% в годовом выражении и на 2% - в квартальном.
В то же время будет опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики прогнозируют, что показатель сократился до 30 пунктов со значения августа в 40,4 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
ТОП-НОВОСТИ
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
|Спасти «Единую Россию». Какой апофеоз готовят в ОРДЛО перед думскими выборами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кристин Лагард отвергла сравнение стейблкоинов с валютами
|Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 535 миллионов
|По программе «Доступная ипотека 7%» выдали 785 кредитов
|Курс евро растет к доллару 7 сентября перед публикацией макроэкономических данных по еврозоне и Германии
|Золото дешевеет 7 сентября на укреплении доллара
|Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 7 сентября преимущественно растут на статданных из Китая
Это интересно
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
|Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
|Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов
|Google научила искусственный интеллект повышать разрешение фото до 16 раз без потери качества