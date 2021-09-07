Золото дешевеет 7 сентября на укреплении доллара

Стоимость золота снижается во вторник утром за счёт укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,47%, или на 8,55 доллара, до 1825,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,29%, до 24,73 доллара за унцию.

На рынке золота во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует укрепление доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 92,15 пункта.

По данным аналитиков Commonwealth Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл, цена которого с конца марта колеблется в пределах 1700-1900 долларов за унцию, скорее всего, останется в этом диапазоне в обозримом будущем. И банк ожидает, что доллар останется ключевым индикатором движения цен на золото в ближайшие месяцы.