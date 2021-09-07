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Валютный рынок Украины 6 августа «подкосил» праздник в США
23:27 06.09.2021 |
Официальный курс доллара на вторник, 7 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,81 грн/$, что на 11 копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевеет на 16 копеек - его курс составит 31,8 грн/€.
Курс на межбанке
Из-за выходного в США по случаю Дня Труда торги на межбанке Украины сегодня, 6 сентября, проходили на условиях TOM (на завтра). Этим и объясняется не очень активное начало торговой сессии - первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла ближе к 10:30 по 26,86 грн/$.
Как отметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в первой половине дня торги проходили не активно.
При этом предложение валюты ощутимо преобладало над спросом, что повлекло снижение котировок. Возникшим дисбалансом воспользовался НБУ, который еще утром приобрел в резервы традиционные $5 млн.
"Однако эта интервенция никак не отразилась на существующих тенденциях - котировки продолжали снижаться, достигнув к обеду отметки 26,76-26,78 грн/$", - подчеркнула она.
Ощутимый всплеск предложения во второй половине дня поспособствовал повторному выходу НБУ на торги с покупкой доллара по единому курсу - 26,76 грн/$.
"Это стабилизировало ситуацию на рынке: вплоть до завершения сессии сделки заключались в узком коридоре 26,76-26,765 грн/$", - добавила банкир.
Объем торгов в Bloomberg составил $154 млн. Это очень значительный объем для торгов с расчетами на следующий день.
"Ключевой причиной укрепления гривны сегодня является существенный дисбаланс между спросом и предложением. Покупатели сегодня не проявляли активности. Продавцы, напротив, активно выставляли "оффера", - пояснила она.
По ее словам, сегодняшнее укрепление гривны на межбанке вряд ли следует расценивать как долгосрочную тенденцию - торги на условиях TOM недостаточно информативны для этого.
Во вторник на рынок выйдет дополнительный объем валютной выручки, но возрастет и активность покупателей.
"Впрочем, я ожидаю сбалансированных торгов завтра. Фактор ОВГЗ-аукциона, скорее всего, не будет оказывать существенного влияния на торги, поскольку накануне пересмотра учетной ставки инвесторы обычно занимают выжидательную позицию", - считает она.
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