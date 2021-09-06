Курс евро ускорил снижение к доллару после выхода данных об ухудшении доверия инвесторов в еврозоне

Курс евро в понедельник днем ускорил снижение к доллару после выхода данных о доверии инвесторов в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1865 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1882 доллара; утром и перед выходом статданных это снижение было менее выраженным.

Курс доллара к иене в то же время также растёт, до 109,91 иены за доллар со 109,73 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 92,27 пункта.

По данным исследовательской группы Sentix, индекс доверия инвесторов в зоне евро снизился до 19,6 пункта с 22,2 пункта месяцем ранее.

Тем не менее аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что европейская валюта вырастет по отношению к доллару в преддверии решения ЕЦБ в четверг, хотя потенциал роста выше 1,2 выглядит ограниченным.

"Европейская валюта, в конечном итоге, с большей вероятностью останется выше 1,19 доллара за евро, чем ниже, в преддверии заседания ЕЦБ в четверг", - добавили эксперты.