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Справочный курс гривны 3 сентября понижен на 10,9 коп до 26,9367 грн/$1
12:26 06.09.2021 |
Национальный банк 6 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.12 коп. до 26.8455 UAH/USD.
|Показатель
|03.09.2021
|06.09.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9367
|26.8455
|0.339
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