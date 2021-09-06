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Стоимость золота 6 сентября коррекционно снижается после резкого роста в предыдущую торговую сессию
10:02 06.09.2021 |
Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник после рекордного за 11 недель роста на 1,23% в предыдущую торговую сессию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,26%, или на 4,75 доллара, до 1828,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17%, до 24,848 доллара за унцию.
На рынке золота в понедельник наблюдается коррекционное снижение после рекордного за 11 недель роста на 1,23%. Такой динамики способствовали данные рынка труда в США. Так, безработица в августе в стране снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%.
По словам инвестиционного директора Wolfpack Capital Джеффа Райта, которые приводит газета Wall Street Journal, эти данные представят Федеральной резервной системе (ФРС) США дополнительные основания для затягивания процесса сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.
"Следующая порция важных данных (августовский индекс цен производителей США) будет опубликована ровно через неделю", - добавил эксперт.
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