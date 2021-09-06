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Курс доллара к основным мировым валютам 6 сентября коррекционно растет после снижения на прошлой неделе
09:21 06.09.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам растет в понедельник утром в рамках коррекции после снижения в течение предыдущей торговой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1870 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1882 доллара, курс доллара к иене рос до 109,78 иены за доллар со 109,73 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 92,2 пункта.
На рынке американской валюты наблюдается коррекционный рост после снижения в течение предыдущей торговой недели.
Одним из главных событий ближайших дней станет очередное заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.
"После некоторых ястребиных комментариев отдельных членов ЕЦБ рынок может искать признаки того, что, возможно, большее число членов ЕЦБ может поддержать сокращение стимулов монетарной политики", - отметил валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger). Его слова приводит газета Wall Street Journal.
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