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Население скупило валюты за месяц на рекордные $2,6 миллиарда
09:11 06.09.2021 |
Объем продажи населением валюты в августе 2021 года составил $2,38 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $2,63 млрд.
Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), объем покупки валюты населением в минувшем месяца стал рекордным за время ведения соответствующей статистики.
Объем продажи населением наличной валюты в августе 2021 года сократился до $1,99 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $2,2 млрд.
При этом продажа безналичной валюты населением в июле составила $390,02 млн, а покупка - $426,4 млн.
Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая покупка валюты населением в августе превысила продажу на $245,07 млн.
В целом в январе-августе 2021 года физлица продали валюты на $1,79 млрд больше, чем купили. Как сообщалось, до августа продажа валюты населением стабильно превышала покупку. Так, объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд. Согласно данным Национального банка, оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.
В июне 2021 года чистая продажа валюты населением составила $427 млн, в мае - $342,12 млн, в апреле - $545,9 млн, в марте - $329,71 млн.
В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.
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