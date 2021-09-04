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В течение всей торговой сессии в пятницу, 3 сентября, курс доллара на межбанке плавно снижался
22:39 03.09.2021 |
Есть все основания полагать, что в понедельник, за счет сформировавшегося отложенного спроса, активность покупателей увеличится.
Официальный курс доллара на понедельник, 6 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,92 грн/$, что на десять копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро подешевеет на четыре - его курс составит 31,96 грн/€.
Курс на межбанке
В течение всей торговой сессии в пятницу, 3 сентября, курс доллара плавно снижался. Рынок открывался котировками на уровне 26,93-26,97 грн/$. И к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) достигли отметок 26,87-26,88 грн/$.
Несколько раз на торгах появлялся регулятор с точечными покупками доллара, однако его вмешательство было очень осторожным, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
На фоне укрепления гривны многие покупатели заняли выжидательную позицию, дожидаясь еще более глубокого снижения курса. Предложения при этом, напротив, стало чуть больше, что отчасти связано с периодом уплаты зарплат.
Начало следующей недели, скорее всего, будет относительно спокойным. Есть все основания полагать, что в понедельник, за счет сформировавшегося отложенного спроса, активность покупателей на межбанке увеличится.
"Предложения валюты при этом станет чуть меньше, поскольку период выплат зарплат останется позади. Это должно сбалансировать рынок и стабилизировать курс у зафиксированных сегодня отметок", - говорит она.
Крупных выплат по старым выпускам ОВГЗ на следующей неделе не будет. В то же время, учитывая запланированный на четверг пересмотр учетной ставки, прогнозировать увеличение спроса на облигации на аукционе во вторник тоже не приходится.
То есть фактор ОВГЗ-аукциона на следующей неделе не будет оказывать ощутимого влияния на валютный рынок.
На минувшей неделе ОВГЗ портфель нерезидентов сократился на 929 млн грн. Это вдвое меньше, чем неделей ранее, однако общий тренд остается отрицательным.
Скорее всего, плавный выход иностранных инвесторов из облигаций продолжится и на следующей неделе, что будет подкреплять спрос на иностранную валюту на межбанке.
"По моим оценкам, торги понедельника пройдут в рамках 26,82-26,97 грн/tiny_mce_markerquot;, - прогнозирует Волуйчак.
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