Минфин изучает возможность плавающих ставок по ОВГЗ, сомневается в наличии достаточного спроса

Министерство финансов Украины готово выпустить облигации с привязкой их доходности к инфляции при условии наличия достаточного спроса на них, однако существуют сомнения в наличии такого спроса, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления долга Юрий Буца.

"Если готовы купить (в эквиваленте) на $1 млрд с инфляционной привязкой, готовы подумать", – сказал он на 7-м Украинском финансовом форуме (УФФ) в Киеве в пятницу, организованном инвестгруппой ICU.

По мнению Буцы, украинские частные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании пока не готовы сформировать такой спрос.

Он добавил, что "короткие" бумаги с привязкой к инфляции не стоит выпускать.

Правительственный уполномоченный также уточнил, что в рамках сокращения числа выпусков на рынке для увеличения ликвидности их число сократилось с более чем 500 до 48, и Минфин по "коротким" бумагам ставит целевой минимальнывй объем 10 млрд грн, а по более "длинным" – около $1 млрд.

Комментируя возможность выпуска гособлигаций с привязкой к индексу UONIA (украинский индекс межбанковских ставок овернайт), Буца сказал, что в Минфине еще не достаточно знакомы с этим индексом и изучают его. Он подчеркнул, что это должен быть индекс, вызывающий доверие и защищенный от возможности манипуляций.

Заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий на форуме отметил, что необходимо вести диалог о выпуске бумаг с плавающими ставками.

"Вопрос по облигациям, привязанным к UONIA, имеет рациональность", – сказал, в частности, он.

Директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала Укргазбанка Олег Кириченко на форуме сообщил, что в последнее время муниципалитеты перешли на привлечение средств с привязкой к учетной ставке НБУ+2,5-5 процентных пунктов.

Согласно данным Минфина, в июле Укрэксимбанк выдал кредиты муниципалитетам с привязкой к индексу UIRD (индекс ставок по депозитам физических лиц)+3,7-4 п.п.

В истории Украины Минфин уже выпускал ОВГЗ с привязкой к инфляции, в частности, такие бумаги на 145,2 млрд грн были выпущены в 2017 году в рамках репрофайлинга ОВГЗ в портфеле Нацбанка. Однако на рынке в настоящее время такие бумаги отсутствуют.