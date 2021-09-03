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Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 6,23 коп до 27,0457 грн/$1
12:28 03.09.2021 |
Национальный банк 3 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.9 коп. до 26.9367 UAH/USD.
|Показатель
|02.09.2021
|03.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0457
|26.9367
|0.403
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