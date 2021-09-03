Финансовые новости
- |
- 03.09.21
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена золота 3 сентября слабо колеблется в ожидании данных рынка труда США
09:53 03.09.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром символически растет в рамках коррекции после снижения ранее, в нерешительности в преддверии публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,15 доллара, до 1812,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06%, до 23,935 доллара за унцию.
В предыдущие две торговые сессии на рынке золота наблюдалось ярко выраженное снижение. Такой динамике способствовало укрепление курса американской валюты.
Трейдеры находятся в ожидании отчета о числе занятых в несельскохозяйственном секторе в августе в США. Аналитики полагают, что показатель вырос на 750 тысяч после роста на 943 тысячи месяцем ранее. Кроме того, ожидается снижения уровня безработицы до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.
По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок сосредоточен на публикации отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. "Сила данных относительно ожиданий, вероятно, станет сильным катализатором для движения цен на драгоценный металл либо до 1850 долларов за унцию, либо до 1750 долларов за унцию", - добавили эксперты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
|Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать
|Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП
|Визит Зеленского в США: Промежуточные итоги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 6,23 коп до 27,0457 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.09.21
|Остаток средств на корсчетах банков 02.09.21
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 2.09.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 02.09.2021
|Цена золота 3 сентября слабо колеблется в ожидании данных рынка труда США
|Доллар 3 сентября стабилен к евро в ожидании данных с рынка труда США
Это интересно
|TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца
|Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб
|В США представили хлорную батарею - ее плотность энергии в 6 раз больше, чем у литий-ионной
|Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
|В Китае детям запретили играть в онлайновые игры более трёх часов в неделю
|Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала
|Обнаружен способ обхода PIN-кодов для бесконтактных платежей Mastercard и Maestro