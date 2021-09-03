Объем спроса на валютном межбанке 2 сентября ощутимо снизился

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 3 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27,02 грн/$, что на пару копеек выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подорожает на семь копеек - его курс составит 32 грн/€.

Курс на межбанке

Торги на межбанке в четверг, 2 сентября, стартовали с уверенного роста курса доллара.

"В четверг с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 27,03-27,05 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок начал расти, котировки составили 27,05-27,6 грн/$", - отметил нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первую сделку посредством терминала Bloomberg заключили по 27,06 грн/$ - чуть выше уровня вчерашнего закрытия.

Необычная активность на торгах вечером в среду настроила рынок на быстрый рост котировок.

"В первый час торговой сессии котировки действительно росли. К 10:30 они достигли уровней 27,07-27,09 грн/$. Однако они оказались пиковыми для сегодняшнего дня", - рассказала Волуйчак.

В дальнейшем рост прекратился, рынок развернулся и начал проседать. "По состоянию на 11:00 котировки составили 27,03-27,05 грн/$. Перед обедом котировки просели еще сильнее 27,01-27,02", - говорит Якобчук.

По мере выхода на рынок новых участников предложение иностранной валюты быстро росло. Спрос при этом оставался умеренным, что стало причиной смены курсового тренда.

С этого момента и вплоть до завершения сессии с расчетами TOD (день в день) котировки плавно снижались, достигнув к концу дня отметок 26,95-26,97 грн/$. Последняя сделка в Bloomberg на условиях TOD была заключена по 26,966 грн/$.

"После обеда, гривна укрепилась до уровня 26,96-26,98 грн/$. На этих котировках рынок закрылся", - добавил директор департамента казначейства Пиреус Банка.

Причина смены курсового тренда, на взгляд Волуйчак, заключается в чрезмерно сильных девальвационных ожиданиях, которые стимулировали повышенный спрос на иностранную валюту в последние дни.

В том числе - и со стороны спекулятивно настроенных участников рынка.

Однако сегодня объем спроса ощутимо снизился, что подтверждает и существенно сократившийся объем торгов - сегодня в Bloomberg за день заключили сделок на $149 млн.

Как только стало ясно, что удержать восходящий курсовой тренд не удается, продавцы начали активнее выставлять заявки на продажу, чем усилили давление на курс доллара.

"В пятницу, на мой взгляд, существенных курсовых колебаний ждать не стоит. Сегодня рынок приблизился к ситуативному балансу", - прогнозирует Волуйчак.

В первой половине дня движение вниз может продолжиться, но глубокого укрепления гривны я не жду. Она полагает, что торги пятницы пройдут в рамках 26,87-27,02 грн/$.