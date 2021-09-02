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НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 368,8 млн долларов и продал 20,5 млн долларов. При этом положительное сальдо составило 348,3 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В августе центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне за август почти не изменился (26,8867 гривен за доллар на 31 июля и 26,8601 на 31 августа).
Как отмечается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, "на валютном рынке в августе преобладала предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов".
Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 530,1 млн долларов, продал - 190,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 340,1 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
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