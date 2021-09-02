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Золото 2 сентября слабо дешевеет на укреплении доллара
09:04 02.09.2021 |
Стоимость золота в четверг утром незначительно снижается на укреплении американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,15 доллара, до 1813,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 24,168 доллара за унцию.
Стоимость драгоценного металла снижается в четверг утром на фоне укрепления американской валюты, курс которой, в частности, растёт и к евро, и к иене. Более дорогой доллар делает золото менее доступным инвесторам с другими валютами. При этом в целом котировки драгметалла в последнее время не демонстрировали ярко выраженной динамики.
"Золото колебалось в цене, поскольку инвесторы оценили множество экономических данных США, которые указали на хорошие перспективы для экономики", - сказали газете Wall Street Jounal эксперты Oanda, добавив, что драгоценный металл, вероятно, продолжит эту консолидацию до данных о занятости в США, выходящих в пятницу. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране сократился до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.
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