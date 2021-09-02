Доллар укрепляется 2 сентября в ожидании ряда статданных из США

Курс доллара в четверг утром умеренно укрепляется к другим основным мировым валютам в преддверии публикации статданных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1836 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1837 доллара, курс доллара к иене - рос до 110,03 иены за доллар со 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 92,53 пункта.

В четверг инвесторы находятся в ожидании публикации данных с рынка труда США. Аналитики полагают, что среднее число заявок на пособие по безработице за неделю по 28 августа сократилось до 345 тысяч.

Кроме того, в пятницу будут обнародован уровень безработицы в США за август. Аналитики полагают, что показатель сократился до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.

Кроме того, будет опубликована статистика состояния торгового баланса. Согласно прогнозам экспертов, дефицит торгового баланса снизился в июле к июню на 4,7 миллиарда долларов, или на 6,2%, до 71 миллиарда.