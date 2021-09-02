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На межбанке 1 сентября преобладал спрос на валюту
23:37 01.09.2021 |
Официальный курс доллара на четверг, 2 сентября, установлен Нацбанком на уровне 27 грн/$, что на 11 копеек выше уровня предыдущего торгового дня.
Евро подорожает на 10 копеек - его курс составит 31,93 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги в среду, 1 сентября, начались с уверенного роста валютных котировок. Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, сегодня большая часть рынка, похоже, была настроена на удорожание доллара, потому стартовала сессия довольно узким спредом в рамках 26,91-26,96 грн/$.
При этом первая сделка посредством терминала Bloomberg была заключена по курсу 26,935 грн/$.
Спрос на иностранную валюту преобладал над предложением почти весь день. Что, впрочем, было вызвано главным образом дефицитом предложения, а не чрезмерным спросом - продавцы крайне неохотно шли навстречу покупателям.
"Психологическую отметку в 27 грн/$ курс преодолел около 11 часов. При этом курсовая динамика ощутимо замедлилась - вплоть до обеда сделки в Bloomberg заключались в диапазоне 27-27,03 грн/tiny_mce_markerquot;, - рассказала казначей.
Достижение рынком последней отметки мотивировало НБУ выйти на торги с предложением доллара по 27,03 грн/$. Это активизировало продавцов: объем предложения на рынке тут же вырос.
До завершения торгов с расчетами TOD (день в день) котировки так и не ушли выше уровня 27,03 грн/$.
Непривычно высокая активность сегодня наблюдалась в финальной части торгов с расчетами на условиях TOM (на следующий торговый день), что, похоже, было связано с покупками валюты нерезидентами после сегодняшней выплаты процентов по старым выпускам ОВГЗ.
Однако даже повышенный спрос на малоликвидном рынке не привел к существенному росту котировок. Закрывались торги среды в рамках 27,03-27,04 грн/$. Суммарно посредством терминала Bloomberg было заключено сделок на $211 млн.
"С высокой вероятностью плавный рост котировок продолжится и завтра. В ближайшие дни гривна будет находиться под повышенным давлением девальвационных ожиданий и спекулятивных атак", - считает Волуйчак.
Сегодня дополнительным поводом для "атаки на гривну" послужили выплаты процентов по ранее размещенным выпускам ОВГЗ. Кроме того, пусть и очень медленно, но ОВГЗ-портфель нерезидентов продолжает сокращаться.
С другой стороны, экспортеры в последние дни получили дополнительную порцию гривневой ликвидности, что снижает их потребность в продаже валютной выручки на межбанке.
"Полагаю, торги четверга пройдут в диапазоне 26,96-27,11 грн/tiny_mce_markerquot;, - прогнозирует банкир.
Не исключен выход завтра на торги регулятора для сдерживания чрезмерного роста котировок. Впрочем, последние несколько дней показывают, что зачастую рынку достаточно даже психологической интервенции со стороны НБУ.
Кроме прочего, это свидетельствует о высокой доле спекулятивной составляющей в росте котировок.
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