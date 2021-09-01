Евро дорожает к доллару 1 сентября после публикации статистики по еврозоне

Курс евро растет к доллару после выхода ряда макроэкономических статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 EEST курс евро к доллару рос до 1,1818 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1807 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 110,31 иены за доллар со 110,02 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,65 пункта.

В среду европейские инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных по еврозоне. Сначала были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны - по окончательной оценке, в августе он снизился до 61,4 пункта с 62,8 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 61,5 пункта.

Позднее вышла статистика по безработице в регионе - она снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель снизился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%.

"Дальнейшее резкое повышение уровня занятости показывает, что все еще предпринимаются усилия по расширению производственных мощностей и подготовке к более высокому объему производства в будущем", - прокомментировал газете Wall Street Journal младший директор по экономике IHS Markit Фил Смит (Phil Smith).