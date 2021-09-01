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Курс доллара восстанавливается 1 сентября после снижения накануне до минимума за три недели
08:58 01.09.2021 |
Курс доллара восстанавливается в среду утром после снижения накануне до минимума за три недели в свете публикации слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1797 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1807 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 110,25 иены за доллар со 110,02 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 92,78 пункта.
В ходе торгов вторника индекс доллара опускался до 92,4 пункта, что является минимумом с 6 августа. Давление на курс американской валюты оказала слабая статистика по США. Индекс доверия потребителей в стране в августе снизился до 113,8 пункта (минимум с февраля) с пересмотренного показателя июля в 125,1 пункта. Аналитики же прогнозировали снижение только до 124 пунктов.
Теперь трейдеры ожидают данных по безработице в США, которые будут опубликованы в пятницу. Инвесторы надеются, что данные внесут некоторую ясность в пока еще туманные перспективы изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС не торопится сворачивать меры поддержки, но, вероятно, подумает над уменьшением объема выкупа активов уже в этом году, однако, скорее всего, не на ближайшем заседании, которое намечено на сентябрь.
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