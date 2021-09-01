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Цена на золото снижается 1 сентября под давлением роста доходности гособлигаций США и укрепления курса доллара
08:21 01.09.2021 |
Цена на золото в среду утром снижается под давлением роста доходности гособлигаций США и укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,07%, или на 1,3 доллара, до 1816,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,44% - до 23,9 доллара за унцию.
Во вторник золото дорожало. Инвесторы продолжали отыгрывать заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о продолжении осторожной монетарной политики. По словам Пауэлла, ФРС не будет торопиться с повышением ставок в ответ на всплеск инфляции.
Аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что инфляционное давление все же не ослабевает, поэтому доходность гособлигаций повышается, что снижает спрос на золото.
Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,332% с уровня предыдущего закрытия в 1,302%, а индекс доллара увеличивается на 0,11% - до 92,73 пункта. При таком раскладе золото становится менее выгодным активом.
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