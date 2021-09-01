В среду одним из ключевых курсоопределяющих факторов будет выплата Минфинов процентов по ранее размещенным выпускам ОВГЗ

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 1 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,89 грн/$, что на три копейки выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подорожает на 14 копеек - его курс составит 31,83 грн/€.

Во вторник, 31 августа, торги на межбанке открылись сделкой на уровне 26,85 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак. В начале сессии котировки скорректировались до уровня закрытия понедельника - 26,82-26,84 грн/$.

"Впрочем, несмотря на высокую активность, долго удержаться на этом уровне котировки не смогли. По мере выхода на торги большего количества покупателей они выросли до отметки 26,89-26,91 грн/$", - отметила она.

Сегодняшняя сессия отличалась повышенной волатильностью. Котировки несколько раз поднимались до уровней 26,92-26,93 грн/$, а затем опускались в диапазон 26,86-26,87 грн/$.

Хотя если судить о торгах вторника в целом, они прошли сбалансированно - на рынке хватало и продавцов, и покупателей. А курсовые колебания были вызваны ситуативными всплесками спроса и предложения.

Последняя сделка с расчетом TOD (день в день) в Bloomberg прошла по курсу 26,915 грн/$. В общей сложности за день заключили сделок на $195 млн. Это значительно меньше, чем в понедельник. Однако выше средних показателей вторника.

Госказначейство перечислило экспортерам во вторник почти 1,5 млрд грн НДС-возмещения. Это один из факторов, оказывавших давление на гривну в последние дни.

Министерство финансов привлекло в ходе сегодняшнего ОВГЗ-аукциона 6,5 млрд грн. Около 3 млрд грн из них номинированы в национальной валюте. Банкиры не исключают, что среди покупателей трех- и шестилетних выпусков могут быть в том числе и нерезиденты.

"То есть завтра в первой половине дня возможны небольшие продажи дополнительных объемов валюты для расчетов за приобретенные бумаги. Впрочем, существенного влияния на рынок они вряд ли окажут", - считает Волуйчак.

В среду одним из ключевых курсоопределяющих факторов будет выплата Министерством финансов процентов по ранее размещенным выпускам ОВГЗ. В общей сложности ведомство перечислит инвесторам 3,4 млрд грн.

"Часть этих средств может попасть на рынок в виде спроса на иностранную валюту. Что будет стимулировать рост котировок. По моим оценкам, торги среды на МВРУ будут проходить в рамках 26,85-26,99 грн/$";, - прогнозирует она.